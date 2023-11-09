Израиль ликвидировал главу противотанкового комплекса ХАМАСа в центре Газы
- 9.11.2023, 14:32
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Командир террористов также отвечал за запуск ракет по израильским городам.
Армия обороны Израиля объявила, что ликвидировала одного из высокопоставленных командиров ХАМАСа, ответственного за операции террористической группировки с использованием противотанковых управляемых ракет в центральной части сектора Газа.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Так, ЦАХАЛ и ШАБАК в совместном заявлении сообщают, что Ибрагим Абу-Магсиб занимал должность руководителя противотанкового комплекса ХАМАСа в так называемой бригаде центральных лагерей.
«В рамках своей должности он организовал и осуществил множество запусков противотанковых ракет, направленных против израильских гражданских лиц и солдат ЦАХАЛа», - говорится в распространенном заявлении.
Напомним, ЦАХАЛ освободил от террористов ХАМАСа первый город в секторе Газа. Теперь район города Бейт-Ханун полностью под контролем армии Израиля.