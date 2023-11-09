закрыть
9 ноября 2023, четверг, 15:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Израиль ликвидировал главу противотанкового комплекса ХАМАСа в центре Газы

  • 9.11.2023, 14:32
  • 2,060
Израиль ликвидировал главу противотанкового комплекса ХАМАСа в центре Газы

Командир террористов также отвечал за запуск ракет по израильским городам.

Армия обороны Израиля объявила, что ликвидировала одного из высокопоставленных командиров ХАМАСа, ответственного за операции террористической группировки с использованием противотанковых управляемых ракет в центральной части сектора Газа.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Так, ЦАХАЛ и ШАБАК в совместном заявлении сообщают, что Ибрагим Абу-Магсиб занимал должность руководителя противотанкового комплекса ХАМАСа в так называемой бригаде центральных лагерей.

«В рамках своей должности он организовал и осуществил множество запусков противотанковых ракет, направленных против израильских гражданских лиц и солдат ЦАХАЛа», - говорится в распространенном заявлении.

Напомним, ЦАХАЛ освободил от террористов ХАМАСа первый город в секторе Газа. Теперь район города Бейт-Ханун полностью под контролем армии Израиля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко
Три причины, почему Киев не простит Лукашенко Максим Плешко