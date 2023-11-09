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Токаев дерзко отомстил Путину, исковеркавшему его имя

  • 9.11.2023, 15:30
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Токаев дерзко отомстил Путину, исковеркавшему его имя

Изумленную реакцию российской делегации показали на видео.

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Казахстан 9 ноября в очередной раз не смог корректно произнести имя президента Касыма-Жомарта Токаева. Обращаясь к казахскому лидеру, глава Кремля вначале сделал паузу, однако она ему не помогла – вместо Касым-Жомарт Кемелевич Путин выдал «Камиль Жомартович».

Токаев со своей стороны заговорил по-казахски, чем сбил с толку российскую делегацию.

Видео конфуза Путина опубликовали СМИ. Журналисты отмечают, что российский диктатор уже как минимум в четвертый раз не смог выговорить имя Токаева на публичном мероприятии.

Во время нынешней встречи, благодаря Токаева за приглашение в Казахстан, Путин сделал паузу примерно в две секунды, однако все же исковеркал имя Токаева. Затем он сделал еще одну паузу и произнес имя и отчество собеседника уже без ошибок.

Токаев, в свою очередь, не остался в долгу. Во время встречи он неожиданно для российской делегации заговорил на родном казахском языке. Реакцию россиян запечатлели камеры журналистов.

Кроме того, во время выступления с Путиным произошел еще один курьез. На мгновение ему отключили микрофон, однако он попытался сгладить положение шуткой.

Отметим, Путин уже не раз коверкал имя Токаева. В январе 2022 года он назвал его «Кемел Жомартович Токаев», а июне того же года произнес имя коллеги настолько быстро, что разобрать это было невозможно. В августе 2022 года он назвал Токаева «Касым Жомартович Кемелевич».

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