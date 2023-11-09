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Биткоин достиг нового годового максимума

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  • 9.11.2023, 20:00
  • 1,272
Биткоин достиг нового годового максимума

Криптовалюта приблизилась к отметке $38 тысяч.

Курс биткоина (BTC) 9 ноября вырос более чем на 5%, приблизившись к отметке $38 тыс. в паре к стейблкоину Tether USD (USDT) на бирже Binance, это максимальное значение курса с мая 2022 года. Цена монеты преодолела отметку $36 тыс. в 5:15 по Минску и в течение дня продолжила расти. На 18:30 по Минску BTC торговался на уровне $37 684.

Положительным триггером для роста цены стали новости о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала переговоры с компанией Grayscale по поводу запуска ее биржевого фонда (ETF) на биткоин, а также сообщение аналитиков Bloomberg о том, что у регулятора открылось восьмидневное окно для возможного одобрения ETF от еще 12 компаний, которые ранее подали заявки на рассмотрение комиссии.

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