Борьбу с коррупцией украинцы считают самым большим преимуществом членства в ЕС 1 9.11.2023, 23:14

Опрос.

Главным положительным следствием членства в Европейском Союзе большинство украинцев назвало борьбу с коррупцией, тогда как больше всего пугает вероятный рост цен.

Об этом свидетельствует опрос социологической службы Центра Разумкова по заказу издания «Зеркало недели».

На вопрос, на что украинцы возлагают больше всего надежд в процессе вступления в ЕС (можно было выбрать три варианта ответа), 34% опрошенных назвали борьбу с коррупцией, еще 31% – доступ к структурным фондам Евросоюза.

26,2% опрошенных украинцев назвали среди главных преимуществ членства в Евросоюзе то, что это является гарантией безопасности Украины, а 18,8% – выбрали признание Украины де-юре как части западного мира.

Кроме того, для почти 22% респондентов членство в ЕС имеет среди главных преимуществ дополнительные возможности для трудоустройства в других европейских странах. В то же время только 12,5% упомянули об улучшении соблюдения прав человека, 6,4% – о больших возможностях учиться за рубежом, а 1,1% – обеспечение гендерного равенства.

На вопрос, что больше всего пугает в будущем членстве Украины в ЕС (здесь тоже выбирали до трех вариантов ответа), 32% назвали рост цен, 24,1% – увеличение эмиграции из Украины, 21,9% – «потерю суверенитета», 18,3% – необходимость принимать мигрантов из других стран, 13,7% – необходимость толерантного отношения к ЛГБТ-сообществу, еще 11,1% – потерю национальной идентичности.

В то же время 24,1% респондентов заявили, что они не видят никаких опасений из-за будущего членства Украины в ЕС.

Опрос по заказу ZN.UA проводила соцслужба Центра Разумкова с 28 сентября по 4 октября 2023 года методом face-to-face в 22 областях Украины и г. Киеве. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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