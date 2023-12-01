Российской обороне Крымского моста нанесен огромный урон 1.12.2023, 10:48

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Опубликованы данные со спутников.

Обороне незаконно установленного россиянами Керченского моста нанесен весьма большой ущерб. Это четко демонстрируют данные, полученные со спутников, сообщают OSINT-исследователи MT Anderson.

Снимки в оптическом диапазоне показывают, что 28 ноября 2023 был нанесен сильный ущерб в юго-восточной части моста.

В результате 3 российские баржи были полностью затоплены, одна частично затоплена, 2 полностью смыты водой.

Также наблюдатели заметили еще одну баржу, которая держится на плаву, но при этом абсолютно ни к чему не пришвартована.

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