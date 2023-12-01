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Лукашенко унизили в Дубае

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  • 1.12.2023, 13:44
  • 12,216
Лукашенко унизили в Дубае
Фото: Reuters

Диктатору указали на его статус.

Президенты Литвы, Латвии и Польши бойкотировали общую фотографию на встрече Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата COP28 в пятницу, потому что для нее также позировал Александр Лукашенко, передает LRT.

«Было бы лицемерно стоять плечом к плечу с главой государства, которое стало плацдармом агрессии России против Украины, и как ни в чем не бывало обсуждать будущее мира и изменение климата. Белорусский режим способствует разрушению будущего мира и вместе с Россией несет ответственность за то, что происходит в Украине — от гибели людей до катастрофического воздействия на окружающую среду», — заявил Гитанас Науседа.

«Это называется семейным фото. Лукашенко не принадлежит к той семье, к которой мы хотим принадлежать», — добавил президент Литвы.

Президенты Латвии и Польши Эдгар Ринкевич и Анджей Дуда также отказались присутствовать на этой фотографии.

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