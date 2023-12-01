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В Севастополе военных РФ массово накормили мышьяком

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  • 1.12.2023, 15:18
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В Севастополе военных РФ массово накормили мышьяком

24 оккупанта стали «200-ми».

Очередной случай массового отравления солдат РФ случился на оккупированных территориях. На этот раз неприятность постигла российских солдат в одной из воинских частей Севастополя. Об этом сообщил российский Z-канал «Кремлевская табакерка», передает Диалог.UA.

Как сообщается, в одной из воинских частей было застолье, где и произошло массовое отравление. Водку и закуску принесли две неизвестные женщины, которые позже скрылись, силовики РФ не могут их найти.

«Пришли на КПП воинской части две милые девушки, представились местными жительницами. Принесли семь бутылок водки и немного закуски - рыбу, колбасу, хлеб, сыр. Сказали охране, что хотят отблагодарить наших пацанов за все, за то, что те их защищают. Парни водку и еду взяли, выпили с сослуживцами, поели, и многие отравились», - рассказал ресурс.

По его данным, в итоге 24 военных РФ скончались, еще 11 лежат в больнице. Также, уверяет Z-канал, отравленной была водка. В ней якобы были обнаружены огромное количество мышьяка, а также стрихнин. Оба препарата чрезвычайно токсичны и используются для истребления грызунов.

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