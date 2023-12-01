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В Гродненском зоопарке за рептилиями ухаживают по «методу Клеопатры»

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  • 1.12.2023, 16:06
В Гродненском зоопарке за рептилиями ухаживают по «методу Клеопатры»

Купают в молоке.

Змей террариума Гродненского зоопарка купают в молоке после того, как они линяют. И эта процедура благотворно на них влияет, сообщили в зоопарке.

Змей в зоопарке сравнили с Клеопатрой, которая, по легенде, принимала молочные ванны, и именно в этом был секрет ее красоты. Молочная кислота помогает избавиться от сухих участков на коже и активизирует рост новых, здоровых клеток, считают в заведении.

«Эти знания о свойствах молока часто применяются в косметологии, а мы применяем их в зоопарке, купая в молочных ваннах… змей! Змеиная кожа очень нежная и чувствительная. Бывает так, что во время линьки она немного „портится“. И вот для улучшения качества этого процесса, а также для того, чтобы кожа наших чешуйчатых питомцев вновь пришла в норму, сотрудники террариума и купают их в молоке», — рассказали в зоопарке.

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