Россияне сбежали: в ГУР раскрыли уникальные детали высадки в Крыму 1.12.2023, 17:50

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Украинские разведчики рассказали о трусливости военнослужащих РФ.

В ГУР Минобороны Украины указали на трусливость военнослужащих РФ, которые отступили с так называемых «вышек Бойко» во время спецоперации украинских разведчиков и избежали огневого контакта на мысе Тарханкут в Крыму. Командиры подразделений украинской военной разведки рассказали об этом в интервью для проекта Ukrainian Witness.

Командир, известный как «Боргеза», заметил, что во время атаки на «вышки Бойко » русские тщетно использовали авиацию, а затем отступили, полностью заминировав эти объекты в море.

«Там все перетянуто минами. Ящики, веревки на полу, полуоткрытые сухпайки, двери - сплошное минное поле. Пока вышки полностью не разминированы, там еще должны поработать наши инженеры», - отметил он.

Во время высадки на мысе Тарханкут украинские разведчики вступили в бой с врагом, но российские военные бежали.

«У нас был контакт с врагом. Но в конце концов русские сбежали, они это хорошо умеют. Наши ребята выполнили поставленные задачи. В этом им помогали крымские партизаны», – рассказал командир с позывным «Тимур».

В ГУР уверены, что ВСУ способны осуществить процесс деоккупации Крыма.

«На море у нас остался еще один барьер – и все. Мы сделаем так, что Крым будет дома. Мы сделаем это, сколько бы времени это ни заняло», – заверил «Тимур».

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