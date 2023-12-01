закрыть
1 декабря 2023, пятница, 18:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россияне сбежали: в ГУР раскрыли уникальные детали высадки в Крыму

  • 1.12.2023, 17:50
  • 1,974
Россияне сбежали: в ГУР раскрыли уникальные детали высадки в Крыму

Украинские разведчики рассказали о трусливости военнослужащих РФ.

В ГУР Минобороны Украины указали на трусливость военнослужащих РФ, которые отступили с так называемых «вышек Бойко» во время спецоперации украинских разведчиков и избежали огневого контакта на мысе Тарханкут в Крыму. Командиры подразделений украинской военной разведки рассказали об этом в интервью для проекта Ukrainian Witness.

Командир, известный как «Боргеза», заметил, что во время атаки на «вышки Бойко » русские тщетно использовали авиацию, а затем отступили, полностью заминировав эти объекты в море.

«Там все перетянуто минами. Ящики, веревки на полу, полуоткрытые сухпайки, двери - сплошное минное поле. Пока вышки полностью не разминированы, там еще должны поработать наши инженеры», - отметил он.

Во время высадки на мысе Тарханкут украинские разведчики вступили в бой с врагом, но российские военные бежали.

«У нас был контакт с врагом. Но в конце концов русские сбежали, они это хорошо умеют. Наши ребята выполнили поставленные задачи. В этом им помогали крымские партизаны», – рассказал командир с позывным «Тимур».

В ГУР уверены, что ВСУ способны осуществить процесс деоккупации Крыма.

«На море у нас остался еще один барьер – и все. Мы сделаем так, что Крым будет дома. Мы сделаем это, сколько бы времени это ни заняло», – заверил «Тимур».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Собачье сердце
Собачье сердце Ирина Халип
Путина это раздражает
Путина это раздражает Виталий Портников
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность
Жизням белорусским политзаключенных угрожает опасность Леонид Судаленко
Эх, Васильич!
Эх, Васильич! Владимир Халип