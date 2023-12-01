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Для iPhone, iPad и Mac вышло важное обновление

  • 1.12.2023, 19:18
  • 1,762
Для iPhone, iPad и Mac вышло важное обновление

Не стоит тянуть с установкой.

Apple выпустила обновления iOS 17.1.2, iPadOS 17.1.2 и macOS Sonoma 14.1.2, которые содержат важные исправления безопасности. Уязвимости нулевого дня, как известно компании, могли быть использованы в злоумышленных атаках.

«Униан» отмечает, что Apple уточнила в своем блоге, что первая уязвимость WebKit использовала веб-обработку для «раскрытия конфиденциальной информации», а вторая – для выполнения произвольного кода. Обновление устраняет эти уязвимости.

Также компания исправила популярные баги, но какие именно, не раскрывается. Ранее пользователи жаловались, что iPhone намертво зависают из-за последнего обновления iOS. Также сообщалось о странном поведении iPhone по ночам – они выключаются на несколько часов, а затем сами включаться ближе к утру.

Патч актуален для iPhone, iPad и Mac. Обновление можно произвести через «Настройки» на смартфонах и планшетах и через «Системные настройки» на компьютерах.

Вместе с тем Apple уже работает над крупным обновлением iOS 17.2, которое выйдет до конца года. Ожидаются изменения в приложении «Журнал», Apple TV, новые виджеты в «Погоде» и другие новшества.

Bloomberg сообщал, что iOS 18 принесет самое большое за последние годы обновление: большая часть изменений будет посвящена ИИ и Siri. При этом значительная часть новых «фишек» будет задействована в линейке iPhone 16, а предыдущие модели получат только некоторые из новых возможностей.

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