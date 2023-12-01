Путин резко увеличил штат армии России 1 1.12.2023, 22:19

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РФ ждет новая волна мобилизации?

Российский диктатор Путин сегодня, 1 декабря, решил увеличить штат армии РФ.

Как сообщает Минобороны России, Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил России в 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военных.

Таким образом численность военнослужащих Вооруженных сил РФ увеличится почти на 170 тысяч человек. Документ опубликован на сайте Кремля и вступит в силу со дня его подписания.

В Минобороны сообщили, что проведение мобилизации в связи с увеличением численности ВС РФ якобы не предусмотрено.

«Увеличение реализуется поэтапно за счет контрактников», - добавило ведомство.

Также в Минобороны придумали причину для увеличения штатной численности армии. Этот процесс связан с войной против Украины и «продолжающимся расширением НАТО».

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