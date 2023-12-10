Лукашенко с трудом сполз с трапа самолета в Гвинее 10 10.12.2023, 9:51

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Видеофакт.

Как стало известно вчера, визит диктатора Лукашенко в Африку начался с Экваториальной Гвинеи. Его самолет 9 декабря приземлился в столице страны Малабо.

При этом дряхлый Лукашенко с трудом спустился с трапа самолета. На это обратил внимание белорусский политолог Дмитрий Болкунец, опубликовав соответствующее видео.

Напомним, что Лукашенко странно дрожал на саммите ОДКБ в Минске. Тремор диктатора, который трясся, ожидая Путина, попал в объективы камер. Это подогрело информацию о серьезных проблемах со здоровьем Лукашенко.

Пожелавший сохранить анонимность врач одной из больниц Минска рассказал Charter97.org, что у диктатора может быть эссенциальный тремор.

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