Лукашенко с трудом сполз с трапа самолета в Гвинее

Лукашенко с трудом сполз с трапа самолета в Гвинее10
- 10.12.2023, 9:51
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Видеофакт.
Как стало известно вчера, визит диктатора Лукашенко в Африку начался с Экваториальной Гвинеи. Его самолет 9 декабря приземлился в столице страны Малабо.
При этом дряхлый Лукашенко с трудом спустился с трапа самолета. На это обратил внимание белорусский политолог Дмитрий Болкунец, опубликовав соответствующее видео.
Напомним, что Лукашенко странно дрожал на саммите ОДКБ в Минске. Тремор диктатора, который трясся, ожидая Путина, попал в объективы камер. Это подогрело информацию о серьезных проблемах со здоровьем Лукашенко.
Пожелавший сохранить анонимность врач одной из больниц Минска рассказал Charter97.org, что у диктатора может быть эссенциальный тремор.