Французский военный корабль в Красном море подбил два беспилотника из Йемена 10.12.2023, 13:34

Дроны летели прямо к нему из портового города, удерживаемого хуситами.

Как сообщили ВМС Франции, фрегат Languedoc в Красном море поздно вечером в субботу поразил два беспилотника, направлявшихся «прямо к нему» из йеменского портового города, удерживаемого повстанцами-хуситами, передает ВВС.

В заявлении не говорится, считает ли французский флот, что его фрегат был целью беспилотников.

После нападения ХАМАС 7 октября спонсируемые Ираном мятежники-хуситы, контролирующие значительную часть Йемена, включая порты на Красном море, объявили, что считают себя в состоянии войны с Израилем. За прошедшее время хуситы предпринимали неоднократные, хотя и главным образом безуспешные попытки атаковать Израиль ракетами и дронами. Почти все они были либо сбиты с военных кораблей в Красном море и израильскими ПВО, либо упали, не долетев до цели.

Накануне йеменские хуситы заявили, что будут атаковать любые суда, идущие в Израиль через Красное (и Аравийское) море, независимо от их принадлежности. Повстанцы пользуются щедрой поддержкой со стороны Тегерана и обладают широким спектром современных средств поражения. Существуют опасения, что их деятельность может поспособствовать эскалации войны в Газе в более широкий региональный конфликт.

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