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Илон Маск потребовал объяснений от Зеленского: в СБУ отреагировали

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  • 10.12.2023, 15:38
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Илон Маск потребовал объяснений от Зеленского: в СБУ отреагировали

Американский миллиардер вступился за пророссийского блогера.

Американский миллиардер Илон Маск возмутился из-за того, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала пророссийского блогера из Латинской Америки.

Из-за этого инцидента бизнесмен требует объяснений от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Маск написал в соцсети X (Twitter).

Как известно, скандальный телеведущий Такер Карлсон обвинил украинские власти, в частности, Зеленского, в «незаконном» задержании и «пытках» гражданина США Гонсало Лиры, которого в мае задержала СБУ.

Американский журналист заявил, что блогера якобы задержали из-за «критики» президента Украины.

«Гражданин США сидит в тюрьме в Украине после того, как мы отправили более 100 миллиардов долларов? Есть ли в этой истории нечто большее, чем просто критика Зеленского? Если это все, то здесь у нас серьезная проблема», - заявил Маск.

В СБУ уже отреагировали на обвинения Маска. Там отметили, что во время задержания блогера действовали в соответствии с законодательством.

В спецслужбе напомнили, что в мае СБУ разоблачила на Харьковщине блогера с двойным гражданством (Чили и США), который систематически оправдывал российскую агрессию в Украине и распространял пророссийские тезисы в своих социальных сетях. При этом в своих видео он признавал правомерной агрессию РФ в Украине, отрицал военные преступления страны-агрессора, и заявлял, что ВСУ обстреливают свою же территорию.

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