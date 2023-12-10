Литовская таможня ужесточит правила провоза товаров через границу с Беларусью 10.12.2023, 16:33

2,430

Фото: Reuters

Ограничения начнут действовать с 18 декабря.

С 18 декабря литовская таможня ужесточит ограничения на экспорт (реэкспорт) или транзит санкционных товаров в третьи страны через территорию России и Беларуси.

При экспорте (реэкспорте) или транзите санкционных товаров будет требоваться декларация производителя.

Она должна быть представлена:

в таможенный пункт экспорта/реэкспорта в Литве или в таможенный пункт отправления (в случае транзитной процедуры) в начале таможенного оформления экспорта/реэкспорта или таможенной процедуры транзита;

в учреждения таможни в пунктах пропуска через границу Литвы, которые выполняют функции учреждения отправления, в случае экспорта (реэкспорта) или функции таможни назначения в случае применения транзитных процедур, — по завершению процедуры экспорта (реэкспорта) или транзита, когда процедура экспорта (реэкспорта) или транзита начата в другой стране – члене ЕС.

Если декларация производителя не представлена в таможню Литвы, товары, попавшие под санкции, не будут выпущены из Европейского союза.

В случае обоснованных сомнений в подлинности представленного документа и правильности содержащихся в нем сведений, таможенные органы Литвы обратятся в компетентные органы страны-производителя товара для проверки.

Требование о представлении декларации производителя применяется только в том случае, если транзит санкционных товаров через территорию страны, находящейся под международными санкциями, не запрещен.

В литовской таможне напоминают, что также должны быть представлены следующие документы и сведения:

обязательство получателя вывозимых товаров не продавать, не распоряжаться и не пользоваться приобретенными товарами иным образом, несовместимым с условиями международных санкций;

сведения, подтверждающие регистрацию получателя экспортируемых товаров в третьей стране, сведения о деятельности, осуществляемой получателем, и предполагаемом конечном использовании экспортируемых товаров в третьей стране;

копия таможенной декларации или иного документа, заверенного таможенными органами третьей страны, подтверждающего, что экспортируемые, реэкспортируемые или перемещаемые транзитом по таможенной территории ЕС товары, прошли таможенную процедуру выпуска для свободного обращения или иного таможенного оформления в третьей стране в соответствии с условиями применения международных санкций.

«Лица (прямо или косвенно участвующие в таможенном оформлении санкционных товаров), нарушившие положения законодательства о международных санкциях, не будут допущены к таможенному оформлению санкционных товаров до завершения расследования нарушения международных санкций и предоставления заинтересованными лицами доказательств таможенным органам об устранении ими недостатков, приведших к нарушению международных санкций», – отмечают в ведомстве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».