Витольд Ващиковский — белорусскому МИДу: Покажите людям Статкевича! 2 10.12.2023, 16:50

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Николай Статкевич

Фото: Charter97.org

О лидере белорусской оппозиции ничего неизвестно более 300 дней.

Заместитель главы Комитета Европарламента по иностранным делам, бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский обратился к белорусскому МИДу с требованием немедленно предоставить информацию о местонахождении и самочувствии лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича.

Политик разместил в Twitter статью главного редактора сайта Charter97.org Натальи Радиной, в которой белорусская журналистка потребовала от режима Лукашенко опровергнуть полученную от нескольких источников информацию о возможной смерти в тюрьме лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича.

«Покажите Николая Статкевича, если он жив, его самому близкому и родному человеку — Марине Адамович. Разрешите им свидание или хотя бы видеозвонок!

В противном случае ваше молчание будет означать, что источники правы и на совести Лукашенко и его карателей смерть еще одного политзаключенного», — заявила Наталья Радина.

О лидере белорусской оппозиции ничего неизвестно более 300 дней.

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