Витольд Ващиковский — белорусскому МИДу: Покажите людям Статкевича!2
- 10.12.2023, 16:50
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О лидере белорусской оппозиции ничего неизвестно более 300 дней.
Заместитель главы Комитета Европарламента по иностранным делам, бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский обратился к белорусскому МИДу с требованием немедленно предоставить информацию о местонахождении и самочувствии лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича.
Show People Statkevich! And set him free @BelarusMFA @BelarusMID https://t.co/2ukQr89QBY— Witold Waszczykowski (@WaszczykowskiW) December 9, 2023
Политик разместил в Twitter статью главного редактора сайта Charter97.org Натальи Радиной, в которой белорусская журналистка потребовала от режима Лукашенко опровергнуть полученную от нескольких источников информацию о возможной смерти в тюрьме лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича.
«Покажите Николая Статкевича, если он жив, его самому близкому и родному человеку — Марине Адамович. Разрешите им свидание или хотя бы видеозвонок!
В противном случае ваше молчание будет означать, что источники правы и на совести Лукашенко и его карателей смерть еще одного политзаключенного», — заявила Наталья Радина.
О лидере белорусской оппозиции ничего неизвестно более 300 дней.