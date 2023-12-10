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Психолог назвала 10 неочевидных признаков того, что у вас сильный характер

  • 10.12.2023, 17:08
  • 1,704
Психолог назвала 10 неочевидных признаков того, что у вас сильный характер

Не все понимают, на что реально способны.

Кто же не мечтает быть сильной личностью, способной с лёгкостью справляться с проблемами и не страдать от собственных страхов и комплексов?

Многие люди даже настойчиво работают над развитием у себя определённых качеств:

• честности;

• уверенности;

• ответственности;

• самообладанием в сложных ситуациях;

• умением постоять за себя и других людей.

Однако порой сильный характер вполне может отпугивать и отталкивать от вас окружающих. Почему так происходит?

Дело в том, что иногда у человека, условно говоря, «переизбыток» этих качеств, или же он просто не знает, как правильно ими управлять.

Например, излишняя честность и прямолинейность могут запросто вызвать недопонимание или даже спровоцировать конфликт.

Психолог Анна Сухова назвала 10 неочевидных признаков того, что у вас сильный характер:

1.    Вы бросаете вызов окружающим

Вы абсолютно не колеблетесь перед тем, как бросить кому-либо вызов и заставить человека напрячься. Но вот готов ли к этому ваш коллега (сосед, родственник)?

2.  Вы требовательны и разборчивы

Вы стремитесь только к качественному общению и взаимодействию, а потому вы долго и тщательно выбираете себе в компанию интересных и важных для вас людей. Но при этом вы игнорируете и не замечаете других.

3.  Вы избегаете недалёких людей

Вы не желаете тратить на них своё время и не стесняете говорить им об этом напрямую.

4.  Вы не стремитесь дружить со всеми

Многие люди хотят быть вашими друзьями, и они делают всё, чтобы войти в ваш круг общения и стать к вам ближе. Однако такое поведение вас только раздражает, и вы это весьма наглядно демонстрируете.

5.   Вам не нужно одобрение

Всё, что вы делаете, всегда обусловлено только вашими собственными желаниями, целями и устремлениями. Вы руководствуетесь только своей мотивацией, а одобрение от других людей вам безразлично.

6.  Вы игнорируете пустые разговоры

Вы не хотите тратить своё время на так называемые светские беседы ни о чём, поэтому вы избегаете многих разговоров и показываете, что вам это неинтересно, и вы выше всего этого. Обсуждение людей, обмен слухами, сплетнями или рецептами салатиков на зиму – не для вас.

7.   Вы хороший, но пассивный слушатель

Это вроде бы и огромный плюс, но проблема в том, что вы только слушаете, но не задаёте никаких вопросов. Тогда это ненастоящий разговор! Далеко не все люди любят монологи, они также ждут и реакции.

8.  Вы терпеть не можете отговорки и оправдания

Вас больше интересуют шаги, которые были сделаны для выполнения задачи, а не препятствия, с которыми люди сталкивались при её выполнении.

9.  Вы чрезмерно стремительны и энергичны

Ваша натура требует постоянной новизны и экспериментов, и вы хотите, чтобы всё вокруг выполнялось максимально быстро и эффективно. Люди просто не успевают за вашим темпом, а значит, безнадёжно от вас отстают и теряют к вам интерес.

10.    Вы не выносите лжи и недосказанности

Ваша способность видеть всех насквозь не только удивляет, но и настораживает и, как следствие, многих пугает. Поэтому возле вас надолго задерживаются только кристально честные люди, а таких, если честно, единицы.

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