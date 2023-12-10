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Жена Пескова разозлила россиян «нескрепным» видео

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  • 10.12.2023, 19:50
  • 8,332
Жена Пескова разозлила россиян «нескрепным» видео
Татьяна Навка

На Татьяну Навку пообещали написать донос.

Олимпийская чемпионка Турина-2006 по танцам на льду Татьяна Навка вызвала резкую критику от россиян, снявшись на видео на Красной площади. 48-летняя экс-фигуристка открыла своим новым шоу каток в центре Москвы и похвасталась тем, что съела пончик.

В видео жена пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова рассказала, что позволяет себе эту сдобу только раз в месяц.

В комментариях подписчики Навки поинтересовались, что делает жена чиновника в запрещенной социальной сети, и пообещали написать на Татьяну донос.

«Это точно пончики? Уж больно они на Донат похожи, а это совсем не скрепко», - пишут под видео.

Также пользователям не понравился внешний вид бывшей спортсменки.

«Это тот случай, когда бриллиантовые 5 карат в каждом ухе не украшают. Колхозная «элита» во всем», – говорится в отзывах под клипом.

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