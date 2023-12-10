Фармацевт рассказала, как спастись от опьянения всего двумя простыми средствами 4 10.12.2023, 20:47

4,886

Ответ на этот вопрос ищут все во время застолья.

Праздничные мероприятия и встречи с друзьями часто сопровождаются алкогольными напитками, которые могут привести к нежелательному состоянию опьянения, пишет «Главред». Однако, по словам фармацевта из TikTok, существуют способы уменьшить влияние алкоголя на организм, и одним из них является использование комбинации двух препаратов.

Что выпить перед алкоголем, чтобы не пьянеть

Чтобы на утро не было плохо, фармацевт советует принять Бетаргин за несколько часов до употребления алкоголя, а Сорбекс - непосредственно перед застольем. Это позволяет подготовить организм к обработке алкоголя и снизить его влияние.

Бетаргин - это лекарственное средство, содержащее активные ингредиенты, которые поддерживают функцию печени и помогают эффективно перерабатывать алкоголь. Он способствует регенерации печеночных клеток и повышает уровень аденозинтрифосфата (АТФ) в организме, что обеспечивает энергию для метаболических процессов.

Сорбекс - активированный уголь, который действует как сорбент, абсорбируя токсины и другие вредные вещества внутри пищеварительного тракта. Это помогает уменьшить количество алкоголя, которое всасывается в кровь, тем самым снижая его влияние на организм.

Однако важно понимать, что эти препараты не являются панацеей и не могут полностью нивелировать влияние больших доз алкоголя. Также стоит помнить о рисках и ответственности, связанных с употреблением алкоголя, и всегда подходить к этому с осторожностью. Избегайте чрезмерного потребления алкоголя и всегда заботьтесь о своем здоровье и безопасности.

«Ну, а если избежать последствий не получилось, пейте много воды. Организм обезвоживается при алкогольной интоксикации», - отметила фармацевт.

Обратите внимание, что эти препараты не гарантируют полной защиты от эффектов алкоголя и употребление алкоголя следует рассматривать ответственно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».