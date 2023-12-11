Самолет Лукашенко неожиданно улетел из Кении 1 11.12.2023, 8:09

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Через три часа после прибытия в страну.

Boeing 767-300 с бортовым номером EW-001PB, на котором Лукашенко прилетел в Африку, пробыл в столице Кении около трех часов и вылетел в северо-восточном направлении, свидетельствуют данные сервиса flightaware.com.

В 23:15 EAT борт вылетел из аэропорта Найроби в сторону ОАЭ.

В Кении Лукашенко успел встретиться с президентом этой страны Уильямом Руто.

Встречал Лукашенко в аэропорту лишь министр сельского хозяйства.

До этого диктатор побывал в Экваториальной Гвинее.

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