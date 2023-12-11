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Археологи обнаружили инновационное седло древних монголов

  • 11.12.2023, 9:06
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Археологи обнаружили инновационное седло древних монголов

Возможно, именно степные кочевники были главными новаторами.

Инновационное седло с деревянным каркасом и железными стременами, найденное в Монголии, возможно, является самым старым в своем роде. Результаты исследования хорошо сохранившегося артефакта опубликованы в журнале Antiquity.

В 2015 году полиция Монголии конфисковала несколько артефактов, украденных при разграблении древней пещеры в западной части страны. Среди предметов были седло, выкрашенное в черный и красный цвета, железное удило, деревянное снаряжение для стрельбы из лука и мумифицированные останки лошади. Эти артефакты находились в пещере рядом с костями человека, облаченного в одежду из овечьих и барсучьих шкур. Место находки стало известно как «пещера всадника».

В новом исследовании с помощью анализа ДНК ученые обнаружили, что всадник был мужчиной, а животное — самцом домашней лошади. Радиоуглеродное датирование костей и кожаного ремня седла позволило установить, что седло было изготовлено примерно в 420 году, то есть является старейшим известным рамным седлом в мире.

Разработка жесткого рамного седла сделала более устойчивым положение всадника при езде верхом, в том числе и стоя. Это освобождало руки человека для нанесения ударов мечом во время военных действий. Исследование позволяет предположить, что монгольские степные культуры были тесно связаны с ключевыми инновациями в верховой езде и оказали большое влияние на ведение средневековой войны.

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