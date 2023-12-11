Психологи назвали способы повысить мотивацию к спорту зимой 1 11.12.2023, 12:23

Как сделать спорт еще более приятным.

Выполнимые цели, например, обещание тренироваться десять минут в день, а также немедленное вознаграждение себя после тренировки помогают сохранить мотивацию к физической активности зимой. Об этом сообщает Healthnews.

Следует выбирать тренировки, которые нравятся и не вызывают внутреннего протеста, отмечает Healthnews. Определиться с выбором и попробовать разные направления может помочь неделя различных онлайн-тренировок, которые не требуют выхода на улицу. Также не бросить спорт помогут совместные занятия с другом или персональный тренер.

Зима — повод попробовать сезонные виды спорта: катание на льду, лыжи, зимние пробежки. Однако холод может сделать тело более уязвимым к травмам: горячие ванны после холодной пробежки или согревание массажным маслом после тренировки в зале помогут восстановить мышцы. Несколько слоев легкой термозащитной одежды, которые можно легко снять или надеть при изменении температуры тела, помогут согреться при тренировках на улице.

Сохранить мотивацию могут выполнимые цели, например, можно пообещать себе тренироваться десять минут каждый день: в сети много простых и бесплатных 10-минутных тренировок.

Чтобы сделать спорт еще более приятным, следует вознаградить себя вкусной едой, массажем, днем, новым фитнес-трекером или снаряжением для тренировок. Немедленное вознаграждение помогает сохранить приверженность долгосрочным целям.

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