Великобритания передаст Украине корабли 1 11.12.2023, 13:01

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ВМСУ получат два судна.

Великобритании предоставит два противоминных корабля Королевского флота для Вооруженных сил Украины, чтобы укрепить позиции Киева на Черном море. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны Великобритании.

«Эти минные тральщики предоставят Украине жизненно важные возможности, которые помогут спасти жизни на море и откроют жизненно важные экспортные маршруты, которые были серьезно ограничены с тех пор, как Путин начал свое незаконное полномасштабное вторжение», — прокомментировал министр обороны Великобритании Грант Шеппс.

Кроме того, Великобритания вместе с Норвегией возглавят новую Коалицию по морским возможностям, которая будет поставлять корабли для укрепления обороноспособности Украины на море. Новая коалиция будет оказывать Украине долгосрочную поддержку, включая обучение, оборудование и инфраструктуру.

Всего с момента вторжения России в Украину в 2022 году Великобритания выделила 4,6 миллиарда фунтов стерлингов на военную поддержку страны. Кроме того, с 2014 года более 52 000 украинских военнослужащих обучались в Британии.

Осенью 2023 года Шеппс заявил, что Великобритания планирует расширить программу подготовки украинских военных и перенести обучение, а также производство военной техники на территорию Украины, отправив туда военных инструкторов и специалистов. По словам Шеппса, это поможет дать Украине большую независимость от военных баз Великобритании и других стран НАТО. Он также призвал британские оборонные компании открывать заводы в Украине.

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