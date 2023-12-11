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Сейм Польши не продлил полномочия премьер-министра Моравецкого

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  • 11.12.2023, 19:06
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Сейм Польши не продлил полномочия премьер-министра Моравецкого

Главный кандидат на эту должность — Дональд Туск.

Депутаты польского Сейма вынесли вотум недоверия премьер-министру Матеушу Моравецкому, тем самым отказавшись продлить его полномочия. Теперь формированием правительства страны займется объединенная оппозиция во главе с Дональдом Туском.

В ходе заседания Сейма 11 декабря депутаты выразили вотум недоверия нынешнему премьер-министру, представителю партии «Право и справедливость» Матеушу Моравецкому, кандидатуру которого выдвинул президент Польши Анджей Дуда. На голосовании правительство Моравецкого поддержали 190 человек, против высказались 266.

Таким образом, «Право и справедливость» перестала быть правящей партией в Польше после восьми лет, в течение которых ее представители возглавляли правительство страны.

Теперь формированием кабинета займется объединенная оппозиция, состоящая из альянсов «Гражданская коалиция» (KO), «Третий путь» и «Левые».

Главным кандидатом на пост польского премьера стал Дональд Туск, лидер получившей второе место на выборах партии «Гражданская платформа» и бывший глава Европейского совета.

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