В Беларусь идет теплая погода 11.12.2023, 20:27

Прогноз на 12-14 декабря.

На смену морозам придет оттепель. Ненастная и теплая Атлантика принесет сырую, ветреную и промозглую погоду. На зимнее солнце рассчитывать не приходится. Под ногами слякоть.

12 декабря погодные условия определит атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты. Они закроют небо плотными облаками, принесут осадки и заметно повысят температуру.

Во вторник облачно. На большей части страны – снег с дождем. Местами слабые туман и гололед. Влажность до 90%. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится.

Утром – от +1°C по юго-западу до -2°C по северо-востоку. С учетом влажности и ветра, по ощущениям, будет прохладнее. Днем столбики термометров в большинстве регионов будут показывать около +1°C. К вечеру повсеместно около 0°C.

В среду – пасмурно, мокрый снег вперемешку с дождем. Местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный. Температура в течение суток составит от -3°C до +3°C. Во второй половине недели Беларусь окажется под влиянием очередного ненастного циклона с территории Карпат. В большинстве районов мокрый снег с дождем, утром и днем в юго-восточном регионе – сильные осадки. Ветер восточный с переходом на северный умеренный, в дневные часы временами порывистый. Температурный фон не изменится, будет -3 °C… +3°C.

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