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Мобильные операторы вводят очередные изменения

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  • 11.12.2023, 20:43
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Мобильные операторы вводят очередные изменения

Один из них предупредил клиентов, что бесплатный «сыр» закончился.

Мобильные операторы подготовили очередную порцию изменений для своих клиентов. Они касаются некоторые тарифных планов, а также продажи роутеров, передает «Зеркало».

Компания А1 вводит изменение для клиентов-физлиц по тарифу «МЕГА Прайм», который предполагает семейную подписку (можно делиться дополнительным интернет-трафиком между тремя абонентскими номерами, а также предусмотрены безлимитные звонки между участниками). Так, с 19 декабря подключиться к семейной подписке не смогут абоненты тарифного плана «Передача данных».

Еще одно новшество от А1 касается роутеров. В июле нынешнего года компания запустила продажу этого оборудования в рассрочку на 36 месяцев. А с 3 января 2024 года А1 прекратит предоставлять роутеры для бесплатного пользования клиентам-физлицам. Тем, кто не вернет к этой дате выданные ранее роутеры для безвозмездного пользования, будет доступна услуга «организация точки подключения Wi-Fi устройства». Она предполагает абонплату в 90 копеек за 30 дней. «Вместе с тем за клиентом сохраняется возможность возврата выданного ранее оборудования и приобретения актуальных моделей в рассрочку», — уточняет оператор.

С 19 декабря А1 также введет некоторые изменения для юрлиц, индивидуальных предпринимателей, ремесленников и самозанятых. Это касается услуг «Виртуальная АТС» и «Координатор 2.0».

Мобильный оператор life:) запустил акцию по тарифу «Бесконечный». Клиенты из Брестской, Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областей до 31 мая 2024 года могут подключить эту услугу за 0 рублей в первый месяц, следующие 5 месяцев пользования обойдутся по 10,9 рубля. Затем будет абонплата в 15,9 рубля в месяц. Но по этой акции есть условие. «Принять участие в акции можно один раз, если вы раньше не пользовались нашей связью или у вас больше 90 дней нет активных номеров в сети life:)», — уточняет мобильный оператор. Минчане этой акцией не смогут воспользоваться.

У МТС до конца этого года действует акция по бесплатной доставке товаров из интернет-магазина этого мобильного оператора. Также компания предлагает при покупке смартфона Redmi Note 12 Pro получить дополнительно бонус — фитнес-браслет Mi Smart Band 7 за 10 копеек.

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