Новым премьером Польши избран Дональд Туск
- 11.12.2023, 21:03
Политик уже возглавлял правительство Польши в 2007 — 2014 годах.
Сейм Польши на заседании в понедельник избрал нового премьер-министра, им стал Дональд Туск. Его кандидатуру поддержала коалиция партий, обладающая большинством голосов в нижней палате парламента. Трансляцию вело Польское агентство печати.
За Туска проголосовали 248 депутатов, против 201, воздержавшихся не было.
Ранее в понедельник депутаты отказались продлевать работу временного правительства Матеуша Моравецкого. Это стало возможным после прошедших осенью парламентских выборов, проигранных правившей партией «Право и справедливость».
Формально партия победила, набрав больше голосов, чем ее соперники. Поэтому президент страны Анджей Дуда предоставил ей право сформировать правительство. «Праву и справедливости» не удалось привлечь на свою сторону никого из политических оппонентов.
В понедельник за предоставление вотума доверия правительству проголосовали 190 депутатов, против — 266. Воздержавшихся не было.
66-летний Туск уже возглавлял правительство Польши в 2007 — 2014 годах. Он дважды избирался председателем Евросовета, высшего политического органа Евросоюза. Туск выступает за продолжение европейской интеграции Польши.