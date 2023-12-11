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Новым премьером Польши избран Дональд Туск

  • 11.12.2023, 21:03
Новым премьером Польши избран Дональд Туск
Дональд Туск

Политик уже возглавлял правительство Польши в 2007 — 2014 годах.

Сейм Польши на заседании в понедельник избрал нового премьер-министра, им стал Дональд Туск. Его кандидатуру поддержала коалиция партий, обладающая большинством голосов в нижней палате парламента. Трансляцию вело Польское агентство печати.

За Туска проголосовали 248 депутатов, против 201, воздержавшихся не было.

Ранее в понедельник депутаты отказались продлевать работу временного правительства Матеуша Моравецкого. Это стало возможным после прошедших осенью парламентских выборов, проигранных правившей партией «Право и справедливость».

Формально партия победила, набрав больше голосов, чем ее соперники. Поэтому президент страны Анджей Дуда предоставил ей право сформировать правительство. «Праву и справедливости» не удалось привлечь на свою сторону никого из политических оппонентов.

В понедельник за предоставление вотума доверия правительству проголосовали 190 депутатов, против — 266. Воздержавшихся не было.

66-летний Туск уже возглавлял правительство Польши в 2007 — 2014 годах. Он дважды избирался председателем Евросовета, высшего политического органа Евросоюза. Туск выступает за продолжение европейской интеграции Польши.

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