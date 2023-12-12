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Остин: США помогут Украине создать силы, способные сдержать РФ в ближайшие годы

  • 12.12.2023, 3:03
Остин: США помогут Украине создать силы, способные сдержать РФ в ближайшие годы
Ллойд Остин

США полны решимости помочь Украине в борьбе за защиту своей территории и граждан.

Соединенные Штаты вместе с союзниками помогут Украине создать силы, способные сдержать Россию в ближайшие годы.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

«Вместе с нашими союзниками и партнерами мы намерены помочь Украине закрепить и расширить ее боевые успехи, а также создать будущие силы, способные отразить российскую агрессию в ближайшие годы», - заявил он.

Остин добавил, что США полны решимости помочь Украине в борьбе за защиту своей территории и граждан.

«Дамы и господа, доктор Мартин Лютер Кинг однажды сказал: «Высшее мерило человека — это не то, на чем он стоит в моменты комфорта и удобства, а то, на чем он стоит во времена вызовов и противоречий». Мы живем именно в такое время. И мы все должны решить, на чьей стороне мы находимся. Поэтому мы полны решимости помочь Украине в борьбе за защиту своей территории и своих граждан», - заявил глава Пентагона.

Он также заявил, что США намерены удержать Россию от дальнейшей агрессии - в том числе против наших союзников по НАТО и показать всему миру, что Америка не дрогнет в своей защите свободы.

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