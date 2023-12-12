Что связывает с Беларусью нового премьера Польши Дональда Туска 1 12.12.2023, 9:19

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Глава польского правительства последовательно критиковал Лукашенко и поддерживал оппозицию.

Сейм Польши на заседании 11 декабря избрал нового премьер-министра, им стал Дональд Туск. Его кандидатуру поддержала коалиция партий, обладающая большинством голосов в нижней палате парламента.

UDF рассказывает, какими предыдущими действиями в отношении белорусского режима и оппозиции отметился политик.

Как Туск нагрянул в Гродно, вызвав возмущение белорусских властей

В августе 2005 года Туск проводил предвыборную кампанию: его «Гражданская платформа» считалась одним из фаворитов парламентских выборов. Политик отметился сильным шагом: отправился в Гродно, чтобы поддержать активистов «Союза поляков в Беларуси».

Ранее белорусские власти не признали избрание на пост руководителя организации Анжелики Борис и инициировали создание провластной структуры с одноименным названием. Туск в Гродно посетил акцию местным поляков, чем вызвал их восторг.

А вот в Минске были в бешенстве: МИД и КГБ обвинили Туска во вмешательстве во внутренние дела

Придал легитимности Анжелике Борис, во второй раз в Беларусь его не пустили

Визитом в Гродно Туск не ограничился. Он представил Анжелику Борис руководителям европейских структур, чем придал легитимности неофициальному «Союзу поляков в Беларуси». Минск был вынужден смириться с существованием этой организации.

В 2007 году на День Войска Польского Туск пытался вновь приехать в Гродно, но автомобили с польскими политиками были остановлены на границе.

В КГБ заявили, что Туск знал о своем статусе нон-грата, но намеренно пошел на скандал, чтобы повысить популярность своей партии перед выборами. Надо сказать, что в том году «Гражданская платформа» выиграла парламентские выборы и ее лидер стал премьер-министром.

Поддерживал белорусскую оппозицию

Туск выступал с поддержкой оппозиции. Однажды произнес речь на белорусском языке со словами «Жыве Беларусь!».

В 2012 году руководитель польского правительства заявил, что Лукашенко должно быть стыдно показываться в Киеве на финале чемпионата Европы по футболу:

«Где бы он ни появился, пусть ему будет стыдно. На этот раз пусть ему будет стыдно на стадионе в Киеве».

Говорил, что Польша должна более активно помогать белорусам, чем Литва

После 2020 года Туск отметил:

«Тот факт, что сегодня Литва играет роль защитника, покровителя и инициатора акций солидарности с Беларусью, а не с Польшей, по-человечески печален, а во-вторых, снижает роль Польши в Европе. Это был один из очень важных инструментов для укрепления позиций Польши в Европе и мире».

Политик добавил:

«Европа, ее различные институты и фонды могут позволить себе дать столько денег, сколько смогут использовать белорусские демократы. И, конечно же, это должно быть сделано так, чтобы это было для них приемлемо».

Туск также констатировал, что Лукашенко «потерял... мандат доверия».

…Накануне парламентских выборов в Польше руководитель Беларуси выражал надежду, что при победе оппозиции отношение к нему может измениться, т.к. Туск более ориентирован на Европу, чем США. Судя по всему, Лукашенко живет воспоминаниями из прошлого, когда при премьере Туске определенный диалог между Польшей и Беларусью присутствовал.

Однако последние заявления Туска свидетельствуют о том, что его отношение к белорусскому режиму с тех пор сильно изменилось: он не считает Лукашенко легитимным президентом, а считает необходимым сильнее поддерживать демократические силы.

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