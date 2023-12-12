ЦАХАЛ начал штурм города Дженин на Западном берегу реки Иордан 12.12.2023, 10:30

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Большая колонна израильской бронетехники вошла в город.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на рассвете вторника начала штурм города Дженин на Западном берегу реки Иордан, пишут «Вести Израиль».

Большая колонна израильской бронетехники вошла в город около шести утра, а затем прибыло подкрепление. Бульдозеры начали сносить строения на улицах в Дженине, город находится под интенсивным артиллерийским обстрелом.

Удары по террористам в том числе наносились с воздуха (ударными дронами). Палестинские источники сообщают о нескольких убитых и раненых. На стороне израильских военнослужащих пострадавших нет.

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