По всей Беларуси проходят обыски у наблюдателей за выборами 2020-го года

По всей Беларуси проходят обыски у наблюдателей за выборами 2020-го года1
- 12.12.2023, 14:46
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Организовал облаву КГБ.
По всей Беларуси уже несколько дней силовики проводят обыски у бывших наблюдателей за президентскими выборами 2020 года. Кампанию запугивания организовал Комитет государственной безопасности, сообщает правозащитный центр «Весна».
Правозащитники сообщают, что у бывших наблюдателей проверяют телефоны и предупреждают об уголовной ответственности за «содействие экстремистской деятельности». С ними также записывают «покаянные» видео.
Правозащитники считают, что это очередная атака на гражданское общество как месть за активность всех независимых наблюдателей на выборах 2020 года.