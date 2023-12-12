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Россиянин прилетел в США без документов и авиабилета

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  • 12.12.2023, 15:12
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Россиянин прилетел в США без документов и авиабилета

Как такое возможно?

Экономист из России приземлился в США без паспорта, визы и авиабилета, передает телеканал Fox News со ссылкой на протокол Окружного суда по Центральному округу Калифорнии.

Речь идет о Сергее Очигаве, который приземлился в Лос-Анджелесе 4 ноября. Россиянин отправился в США из Копенгагена (Дания). Члены экипажа, по данным телеканала, не видели его посадочного талона.

Правоохранители обнаружили при нем российское и израильское удостоверения личности, а также частичную фотографию паспорта на телефоне, на которой были указаны его имя, дата рождения и номер паспорта, но без фотографии владельца документа.

Агент ФБР Кэролайн Уоллинг в протоколе уточнила, что последний раз он работал экономистом в России. «Он не помнил, как сел в самолет в Копенгагене. Он также не объяснил, как и когда добрался до Копенгагена и что там делал. На вопрос, как он прошел проверку безопасности в Копенгагене, Очигава заявил, что не помнит, как прошел охрану без билета», – следует из протокола. Предварительно, суд по делу назначен на 26 декабря.

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