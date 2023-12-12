Во Франции задержали писателя Фредерика Бегбедера 12.12.2023, 19:29

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Фредерик Бегбедер

В чем его обвиняют.

Известный французский писатель и режиссер, автор романов «Любовь живет три года» и «99 франков» Фредерик Бегбедер был взят под стражу по делу об изнасиловании, сообщает France Bleu со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Фредерика Бегбедера задержали 12 декабря в полицейском комиссариате города По на юге Франции, эту информацию подтвердили в прокуратуре. Сообщается, что писатель был вызван на допрос к 9 часам утра, после чего следователи приняли решение заключить его под стражу.

В полиции добавили, что начато предварительное расследование по делу об изнасиловании.

France Info сообщает, что жалобу на писателя минувшим летом подала неназванная девушка. Она утверждает, что встретилась с Бегбедером в номере отеля, где у них дважды за ночь была сексуальная связь: в первый раз по обоюдному согласию, во второй — без согласия.

58-летний Фредерик Бегбедер — известный французский писатель, редактор, актер и режиссер. Он автор романов «99 франков», «Уна & Сэлинджер», «Любовь живет три года» и множества других. Снялся в экранизации четырех своих произведений, причем в двух выступил режиссером.

В 2009 году Бегбедер стал лауреатом премии Ренодо за автобиографический «Французский роман».

Писатель известен своим эпатажным поведением — в 2008-м он уже был арестован в Париже за употребление и хранение кокаина.

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