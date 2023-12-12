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Ученые обнаружили редчайшего дельфина с «пальцами»

  • 12.12.2023, 21:49
Ученые обнаружили редчайшего дельфина с «пальцами»

Фотофакт.

Ученые обнаружили и сфотографировали в Коринфском заливе странного дельфина с подобием пальцев. Об этом пишет Live Science.

Исследователи из Института Пелагоса по изучению китообразных летом дважды встретили редчайшего дельфина у берегов Греции. Его плавники имели необычную форму, которая отчасти напоминала большой палец. Несмотря на необычный внешний вид, дельфин был частью группы животных. Ученые видели, как он «плавает, прыгает и играет» с другими дельфинами.

«Мы впервые увидели такую удивительную морфологию плавников за 30 лет исследований в открытом море», — сообщил журналистам ученый Александрос Францис, который сделал фотографии плавников.

Коринфский залив находится в Ионическом море между материковой частью Греции и полуостровом Пелопоннес. Здесь обитает уникальная популяция дельфинов (примерно 1,3 тысячи особей), в которой смешаны несколько видов, среди них обыкновенные дельфины (Delphinus delphis), дельфины Риссо (Grampus griseus) и полосатые дельфины (Stenella coeruleoalba). Особь с «большим пальцем» оказалась полосатым дельфином.

Необычный плавник при этом, по мнению ученым, не похож на проявление болезни. По словам Франциса, его появление может быть результатом генной мутации, возникшей в результате постоянного скрещивания внутри небольшой популяции.

У китообразных — группы морских млекопитающих, в которую входят киты, дельфины и белухи — в ходе эволюции развились передние конечности с большим количеством костей, похожих на фаланги пальцев. Они напоминают человеческие руки, но заключены в мягкие ткани плавников. Специалист по макроэволюции Бруна Фарина считает, что это означает, что у дельфинов есть большие пальцы, хотя они и скрыты.

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