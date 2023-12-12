Президент Польши потребовал освободить белорусских политзаключенных на саммите ООН 12.12.2023, 22:38

Анджей Дуда призвал международное сообщество выступить против несправедливых политических процессов.

Выступая на саммите ООН по случаю 75-летия принятия Всеобщей декларации прав человека, президент Польши Анджей Дуда коснулся ситуации в Беларуси и призвал международное сообщество выступить против несправедливых политических процессов, передает «Польскае радыё».

«По последним данным, сегодня там находится около 5 тысяч политзаключенных. Среди политзаключенных — Анджей Почобут, поляк по происхождению, гражданин Беларуси, журналист, приговоренный к 8 годам лишения свободы. В конце ноября в Беларуси были задержаны два польских священника: Генрих Акалатович и Вячеслав Пелянак», — сообщил Дуда.

При этом президент Польши отметил, что его страна использует все дипломатические средства для освобождения удерживаемых в Беларуси польских граждан.

«К сожалению, они совершенно не эффективны. Эти люди, как и многие другие, были осуждены на основании ложных показаний в ходе инсценированных судебных процессов, результаты которых известны еще до их начала», — сказал Дуда. И подчеркнул:

«Международное сообщество должно решительно выступить против этого и осудить такие постыдные действия».

«Невероятно, что это происходит так близко к границе НАТО и ЕС, что в XXI веке в стране, расположенной недалеко от наших границ, все еще существуют камеры пыток, и нет никаких контактов с людьми, находящимися в тюрьме, как в случае с Анджеем Пачобутом. Даже самые близкие родственники долгое время не могли с ним связаться, и на данный момент мы точно не знаем, какова его судьба. Контакта не было несколько месяцев, и сегодня мы не знаем, жив он или мертв. Мы надеемся, надеемся, что он будет освобожден», — подчеркнул президент Польши.

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