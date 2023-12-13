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Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: раздались мощные взрывы

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  • 13.12.2023, 8:06
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Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: раздались мощные взрывы

Горят дома, пострадали более 50 человек.

В ночь на среду, 13 декабря, российские оккупационные войска устроили очередную атаку на Киев. В украинской столице около 3:00 раздалась серия мощных взрывов. По вражеским целям работали силы ПВО, из-за падения обломков возникли пожары и есть пострадавшие.

Воздушная тревога была объявлена в Киевской и Черниговской областях. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.

По данным мониторинговых каналов, Киев снова атаковали баллистическими ракетами с северного направления, как и 11 декабря. Предварительно, враг запустил ракеты (вероятно, «Искандер-М») с территории Брянской области.

В КМВА сообщили, что все вражеские цели, летевшие на Киев, были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны.

Последствия атаки

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Днепровском районе во дворе жилого дома горели автомобили. Причиной этого стали обломки вражеских ракет.

В КГВА отметили, что после работы ПВО по сбитию вражеских целей над Киевом зафиксировано многочисленное падение обломков на левом берегу города.

«В частности, в Днепровском районе предварительно есть возгорание в многоквартирном жилом доме. Подразделения ГСЧС работают по вызовам», – сказано в сообщении.

Кличко уточнил, что там обломками ракеты поврежден фасад жилого дома. Началась эвакуация жителей – на улицу вывели 15 человек, из них четверо детей. На месте работали пожарно-спасательные службы и медики. По данным КГВА, возгорание возникло на балконе 7 этажа.

«Есть много пострадавших. Главным образом травмы связаны с порезами от стекла, вследствие выбитых взрывной волной окон. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Также обломки ракеты упали на частный жилой дом в Днепровском районе, из-за чего возник пожар.

Кроме того, вражеская ракета упала на территорию больницы.

«В нескольких корпусах заведения вылетели окна. Один человек пострадал. Полиция прибыла на место, осматривают воронку на территории медучреждения», – отметил Кличко.

По состоянию на 05.30 утра, добавил он, известно, что в Днепровском районе столицы пострадал 51 человек. Из них 18 госпитализировали, в том числе двое детей. 27 человек получили помощь медиков на месте, среди них – трое несовершеннолетних.

В одной из детских больниц в Днепровском районе выбиты окна и поврежден центральный вход в заведение.

Кроме того, в результате падения обломков ракеты на проезжую часть дороги в этом районе повреждена водопроводная сеть.

«Аварийные бригады работают на месте, чтобы оперативно ликвидировать повреждения», – сообщил Кличко около 5 часов утра.

В Дарницком районе Киева из-за падения обломков загорелся одноэтажный жилой дом. Площадь пожара – 400 квадратных метров, предварительно, пострадавших нет.

Войска РФ атаковали Киев ракетами: работала ПВО, из-за падения обломков загорелись дома

Временный исполняющий обязанности главы Дарницкой районной администрации Николай Калашник сообщил, что на месте падения обломков продолжали работать спасатели. «Дежурит карета скорой медицинской помощи, работает следственно-оперативная группа. Жители домов эвакуированы», – написал он.

В Деснянском районе на открытой территории и на проезжей части пылали обломки ракеты.

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