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Горел «не имеющий аналогов» комплекс: стали известны подробности пожара на Мозырском НПЗ

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  • 13.12.2023, 9:56
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Горел «не имеющий аналогов» комплекс: стали известны подробности пожара на Мозырском НПЗ

Пострадавший работник погиб.

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, сообщили в МЧС. Обнаружен один погибший.

«Подразделения МЧС работали по сообщению о возгорании на территории ОАО «Мозырский НПЗ» в городе Мозыре Гомельской области. По предварительной информации, есть пострадавший», — рассказали в МЧС.

Как сообщили на предприятии, пожар произошел в среду, 13 декабря. Горела одна из установок.

«Сегодня произошло возгорание на комбинированной установке гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков Мозырского НПЗ. Ситуация оперативно ликвидирована. Нарушений технологического процесса нет. Все объекты завода работают в обычном режиме», — проинформировали на НПЗ.

Позже в МЧС сообщили подробности о возгорании: «В результате разгерметизации реакторного блока комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков произошел выход углеводородсодержащей смеси с последующим возгоранием».

«На отметке 34 метра на верхнем ярусе установки обнаружен погибший работник предприятия. Причина и обстоятельства инцидента устанавливаются», — рассказали в МЧС.

Напомним, комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков стоимостью 1,6 миллиарда долларов был запущен в конце июля. Гендиректор предприятия Виталий Павлов называет его мегапроектом и главной победой года, а возможно и «пятилетия или десятилетия».

«Комплекс, по сути, является заводом в заводе, он обеспечил работой порядка 430 человек. Это сложнейший технологический объект как с точки зрения строительства, так и дальнейшей эксплуатации — аналогов ему на территории СНГ нет. Мы его осваиваем как первопроходцы. Всего в мире по такой технологии работают восемь комплексов. Напомню: «H-oil» позволяет увеличить выход светлых нефтепродуктов. И уже на этом этапе мы видим определенный экономический эффект для предприятия», — рассказывал Павлов газете «Жыццё Палесся».

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