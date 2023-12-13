Улица превратилась в реку: российские ракеты повредили водопровод в Киеве 3 13.12.2023, 10:15

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Опубликованы кадры потопа.

Россия в ночь на среду, 13 декабря, атаковала Киев ракетами. Силами ПВО были уничтожены все 10 целей, однако вследствие падения обломков ракеты на проезжую часть дороги произошло повреждение водопроводной сети.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Специалисты уже работают над устранением последствий вражеской атаки.

Так, около 3:00 Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Благодаря силам ПВО все цели были уничтожены, однако вследствие падения обломков был поврежден многоэтажный дом, детская больница. Кроме того, после падения одного из обломков на проезжую часть дороги в Днепровском районе произошло повреждение водопроводной сети.

На опубликованных в сети видео, можно увидеть последствия вражеской атаки. Вода превратила улицу в реку, сообщается, что произошло подтопление подвалов домов рядом с местом происшествия. Кроме того, повреждены автомобили местных жителей, выбиты окна.

Как отметили в пресс-службе патрульной полиции Киева, в связи с падением обломков ракеты на проспекте Алишера Навои поврежден водопровод. Движение транспорта перекрыто к улице Петра Запорожца.

Улица превратилась в реку, движение авто частично перекрыто: последствия повреждения обломком ракеты водопровода в Киеве. Фото и видео

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что по столице враг запустил 10 ракет: они летели по баллистической траектории. Защитники неба над столицей сбили все воздушные цели.

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