закрыть
13 декабря 2023, среда, 11:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Улица превратилась в реку: российские ракеты повредили водопровод в Киеве

3
  • 13.12.2023, 10:15
  • 6,042
Улица превратилась в реку: российские ракеты повредили водопровод в Киеве

Опубликованы кадры потопа.

Россия в ночь на среду, 13 декабря, атаковала Киев ракетами. Силами ПВО были уничтожены все 10 целей, однако вследствие падения обломков ракеты на проезжую часть дороги произошло повреждение водопроводной сети.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Специалисты уже работают над устранением последствий вражеской атаки.

Так, около 3:00 Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Благодаря силам ПВО все цели были уничтожены, однако вследствие падения обломков был поврежден многоэтажный дом, детская больница. Кроме того, после падения одного из обломков на проезжую часть дороги в Днепровском районе произошло повреждение водопроводной сети.

На опубликованных в сети видео, можно увидеть последствия вражеской атаки. Вода превратила улицу в реку, сообщается, что произошло подтопление подвалов домов рядом с местом происшествия. Кроме того, повреждены автомобили местных жителей, выбиты окна.

Как отметили в пресс-службе патрульной полиции Киева, в связи с падением обломков ракеты на проспекте Алишера Навои поврежден водопровод. Движение транспорта перекрыто к улице Петра Запорожца.

Улица превратилась в реку, движение авто частично перекрыто: последствия повреждения обломком ракеты водопровода в Киеве. Фото и видео

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что по столице враг запустил 10 ракет: они летели по баллистической траектории. Защитники неба над столицей сбили все воздушные цели.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Письма Калиновского к нам
Письма Калиновского к нам Хведька гаспадар з-пад Віцебска
Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип
Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип