В Беларуси вводят скандальные новшества по пенсиям 3 13.12.2023, 10:33

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За кого взялись на этот раз?

Правительство пересмотрело список причин, по которым белорусов могут лишать выплаты пенсий за особые заслуги перед страной. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Отказать в выплате пенсии за особые заслуги, а также приостановить ее выплаты могут в случае привлечения человека к уголовной ответственности или за «совершение административных правонарушений против порядка управления, общественного порядка и общественной нравственности». Есть и другие причины для принятия такого решения: осуществления деятельности, «противоречащей интересам национальной безопасности» Беларуси, неуважительное отношение к государственным и общественным институтам или конституционному строю.

Ранее в списке причин, по которым могут лишить таких выплат, значились привлечение к уголовной ответственности, а также совершение действий, которые противоречат национальной безопасности, лишение госнаград или назначение этой пенсии на основании недостоверных данных.

Минтруда будет дважды в год (в июне и декабре) запрашивать сведения о том, не совершали ли получатели этих выплат нарушений, указанных выше.

Размер повышения выплат за особые заслуги могут увеличивать по решению специальной комиссии. Максимальный размер таких выплат — 250% от минимального размера пенсии по возрасту.

Претендовать на такие выплаты могут Герои Беларуси, СССР и социалистического труда, обладатели трех и более орденов страны, госпремий и почетных званий, женщины, которые родили и воспитали девятерых и более детей, победители и призеры крупных спортивных соревнований, а также граждане, которые занимали в стране высшие госдолжности.

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