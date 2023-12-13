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В Беларуси вводят скандальные новшества по пенсиям

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  • 13.12.2023, 10:33
  • 8,690
В Беларуси вводят скандальные новшества по пенсиям

За кого взялись на этот раз?

Правительство пересмотрело список причин, по которым белорусов могут лишать выплаты пенсий за особые заслуги перед страной. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Отказать в выплате пенсии за особые заслуги, а также приостановить ее выплаты могут в случае привлечения человека к уголовной ответственности или за «совершение административных правонарушений против порядка управления, общественного порядка и общественной нравственности». Есть и другие причины для принятия такого решения: осуществления деятельности, «противоречащей интересам национальной безопасности» Беларуси, неуважительное отношение к государственным и общественным институтам или конституционному строю.

Ранее в списке причин, по которым могут лишить таких выплат, значились привлечение к уголовной ответственности, а также совершение действий, которые противоречат национальной безопасности, лишение госнаград или назначение этой пенсии на основании недостоверных данных.

Минтруда будет дважды в год (в июне и декабре) запрашивать сведения о том, не совершали ли получатели этих выплат нарушений, указанных выше.

Размер повышения выплат за особые заслуги могут увеличивать по решению специальной комиссии. Максимальный размер таких выплат — 250% от минимального размера пенсии по возрасту.

Претендовать на такие выплаты могут Герои Беларуси, СССР и социалистического труда, обладатели трех и более орденов страны, госпремий и почетных званий, женщины, которые родили и воспитали девятерых и более детей, победители и призеры крупных спортивных соревнований, а также граждане, которые занимали в стране высшие госдолжности.

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