Глубокая воронка и обгоревшие авто: как выглядит Киев после ракетной атаки РФ

Глубокая воронка и обгоревшие авто: как выглядит Киев после ракетной атаки РФ1
- 13.12.2023, 12:22
- 6,234
Новые фото и видео последствий.
В ночь на среду, 13 декабря, Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Силами ПВО Украины были уничтожены все воздушные цели, однако вследствие падения обломков ракеты в Днепровском районе поврежден многоэтажный дом, рядом с которым образовалась огромная воронка, а также детсад, среди пострадавших – дети.
Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. На месте происшествия работают спасатели и правоохранители, фиксирующие последствия вражеской атаки.
Так, ночью силами украинского ПВО было уничтожено 10 баллистических ракет, которыми страна-террорист РФ атаковала Киев. Обломки боеприпасов, в частности, рухнули в Днепровском районе столицы и повредили жилой дом.
На месте падения образовалась глубокая воронка – в непосредственной близости между двумя подъездами. Взрывной волной повреждено само здание, выбиты окна, а также несколько десятков автомобилей.
Рядом с местом падения обломков российской ракеты находится детский сад – взрывом одну из машин отбросило на его территорию. В самом заведении выбиты окна, уничтожена площадка, где еще вчера играли малыши. Коммунальщики начали ликвидацию последствий ракетной атаки.
Добавим, после падения одного из обломков на проезжую часть дороги в Днепровском районе произошло повреждение водопроводной сети. Из-за чего улица превратилась в реку, были подтоплены дома, а движение транспорта – перекрыто.