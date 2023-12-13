Глубокая воронка и обгоревшие авто: как выглядит Киев после ракетной атаки РФ 1 13.12.2023, 12:22

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Новые фото и видео последствий.

В ночь на среду, 13 декабря, Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Силами ПВО Украины были уничтожены все воздушные цели, однако вследствие падения обломков ракеты в Днепровском районе поврежден многоэтажный дом, рядом с которым образовалась огромная воронка, а также детсад, среди пострадавших – дети.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. На месте происшествия работают спасатели и правоохранители, фиксирующие последствия вражеской атаки.

Так, ночью силами украинского ПВО было уничтожено 10 баллистических ракет, которыми страна-террорист РФ атаковала Киев. Обломки боеприпасов, в частности, рухнули в Днепровском районе столицы и повредили жилой дом.

На месте падения образовалась глубокая воронка – в непосредственной близости между двумя подъездами. Взрывной волной повреждено само здание, выбиты окна, а также несколько десятков автомобилей.

Рядом с местом падения обломков российской ракеты находится детский сад – взрывом одну из машин отбросило на его территорию. В самом заведении выбиты окна, уничтожена площадка, где еще вчера играли малыши. Коммунальщики начали ликвидацию последствий ракетной атаки.

Добавим, после падения одного из обломков на проезжую часть дороги в Днепровском районе произошло повреждение водопроводной сети. Из-за чего улица превратилась в реку, были подтоплены дома, а движение транспорта – перекрыто.

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