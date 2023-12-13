Представлен новый конкурент Audi A6 и BMW 5 Series от Hyundai 13.12.2023, 12:31

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Премиальный седан предложен в бензиновых и электрической модификациях.

В Южной Корее опубликованы фото Genesis G80. Седан Е-класса от премиум-подразделения Hyundai прошел модернизацию вслед за родственным кроссовером GV80 и поступит в продажу с начала 2024 года. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.

Новый Genesis G80 стал выразительнее на вид. У него изменен узор радиаторной решетки, а также освежены фары и увеличен воздухозаборник в бампере. Вариант G80 Sport отличается более агрессивным дизайном передней части и новыми 20-дюймовыми дисками.

Салон Genesis G80 2024 претерпел более кардинальные перемены. Внутри заменили руль, переднюю панель и джойстик КПП. Появился широкий 27-дюймовый OLED-дисплей для виртуальной панели приборов и мультимедиа. Также установлены новый сенсорный блок переключателей климат-контроля.

Седан Genesis G80 по-прежнему оснащают бензиновыми турбомоторами объемом 2,5 л (304 л. с.) и 3,5 л (380 и 415 л. с.). Кроме того, доступен электромобиль Genesis G80 мощностью 370 л. с. с запасом хода 520 км.

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