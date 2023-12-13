Наталья Радина: Нас ждут интересные события 5 13.12.2023, 15:05

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Наталья Радина

Главный редактор Charter97.org рассказала о перспективах для Беларуси.

В этом году один из старейших информационно-политических сайтов белорусского интернета «Хартия’97» отмечает свое 25-летие.

О том, какие перемены в Беларуси возможны в ближайшее время, рассказала главный редактор Charter97.org Наталья Радина.

— Как вы видите возвращение «Хартии’97» в Беларусь? Какие события должны для этого произойти?

— Я не могу сейчас называть какие-то точные сценарии и делать какие-то «абсолютно верные» прогнозы, потому что прогнозы — дело неблагодарное, а точные сценарии, как именно будут развиваться события, вообще не стоит никогда озвучивать.

Но то, что у режима Лукашенко, как, собственно, и у режима Путина, нет никаких перспектив в ближайшем будущем, я убеждена. Эти два режима идут сейчас по пути саморазрушения и очень активно включились в этот процесс самоубийства.

Я не думаю, что они переживут войну, которую оба сегодня ведут против Украины. Я думаю, что это неизменно приведет к падению обоих режимов. То, что происходит — а в этом я неизменно убеждена — приведет к освобождению Беларуси.

И произойдет это, пожалуй, в ближайшее время. Я не думаю, что у них (Лукашенко и Путина — ред.) есть много времени.

Я думаю, год-два — и нас ждут интересные события. И мы получим серьезные шансы. У нас будут серьезные шансы на перемены.

— Каким вы видите будущее сайта «Хартия’97» в свободной Беларуси?

— Я мечтаю о том, чтобы сайт вернулся в Минск. Мечтаю, чтобы там была редакция «Хартии’97», чтобы работали региональные отделения во всех областях.

Я мечтаю, чтобы «Хартия’97» была одним из ведущих независимых медиа в свободной и демократической Беларуси.

Очень хочется работать в своей стране и для своей страны.

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