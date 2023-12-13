Гомельская чиновница доложила об успехах по уничтожению белорусской латиницы 6 13.12.2023, 18:21

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Анна Прикота

Даже там, где ее не было.

Работа «по исключению латиницы из наименований географических объектов в Гомельской области практически завершена», доложила первый замначальника местного главного управления землеустройства Анна Прикота.

Чиновница отметила, что в Добрушском, Ельском, Калинковичском, Кормянском, Лоевском, Наровлянском, Октябрьском, Петриковском, Речицком, Рогачевском, Светлогорском и Чечерском районах — названия на латинице отсутствовали. В остальных — «такие знаки нашлись, но на сегодня уже заменены».

Напомним, в апреле этого года в Беларуси было отменено существовавшее более 20 лет требование транслитерировать географические названия только с белорусского языка, используя традиционную белорусскую латиницу.

За отмену белорусской латинки в транслитерации географических названий боролись пророссийские и провластные активисты и блогеры во главе с одиозной гродненкой Ольгой Бондаревой. Еще в конце 2022 года стало известно, что власти пошли им навстречу, и на заседании Республиканского совета по исторической политике было принято решение отказаться от латинки.

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