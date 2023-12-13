закрыть
13 декабря 2023, среда, 19:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Гомельская чиновница доложила об успехах по уничтожению белорусской латиницы

6
  • 13.12.2023, 18:21
  • 3,914
Гомельская чиновница доложила об успехах по уничтожению белорусской латиницы
Анна Прикота

Даже там, где ее не было.

Работа «по исключению латиницы из наименований географических объектов в Гомельской области практически завершена», доложила первый замначальника местного главного управления землеустройства Анна Прикота.

Чиновница отметила, что в Добрушском, Ельском, Калинковичском, Кормянском, Лоевском, Наровлянском, Октябрьском, Петриковском, Речицком, Рогачевском, Светлогорском и Чечерском районах — названия на латинице отсутствовали. В остальных — «такие знаки нашлись, но на сегодня уже заменены».

Напомним, в апреле этого года в Беларуси было отменено существовавшее более 20 лет требование транслитерировать географические названия только с белорусского языка, используя традиционную белорусскую латиницу.

За отмену белорусской латинки в транслитерации географических названий боролись пророссийские и провластные активисты и блогеры во главе с одиозной гродненкой Ольгой Бондаревой. Еще в конце 2022 года стало известно, что власти пошли им навстречу, и на заседании Республиканского совета по исторической политике было принято решение отказаться от латинки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Письма Калиновского к нам
Письма Калиновского к нам Хведька гаспадар з-пад Віцебска
Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип
Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина
Свислочь имени Лукашенко
Свислочь имени Лукашенко Ирина Халип