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Фон дер Ляйен завершила свою речь в Европарламенте под лай собаки

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  • 13.12.2023, 19:49
  • 3,602
Фон дер Ляйен завершила свою речь в Европарламенте под лай собаки

Это вызвало удивление и улыбку на лицах многих участников заседания.

Курьезный случай произошел после выступления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пленарном заседании Европейского Парламента во французском Страсбурге.

После того, как фон дер Ляйен завершила речь и начала покидать трибуну в зале вдруг прозвучал собачий лай. Это вызвало удивление и улыбку на лицах многих участников заседания. Позже стало известно, что в здании находились служебные собаки.

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