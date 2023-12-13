«От «ножек Буша» до «яиц Эрдогана»: цены на яйца в РФ падать не собираются 7 13.12.2023, 21:35

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Яйца в этом году в РФ дорожали быстрее другой еды.

Проверки ФАС и Генпрокуратуры, заседания правительства РФ и отмена импортных пошлин – можно подумать, что рост цен на яйца, а вовсе не война главная проблема страны. Ее обсуждают, кажется, все: от депутатов до медиа со светской хроникой.

Инкубатор цен

Вообще-то во второй половине года яйца часто дорожают, напоминает исполнительный директор «Совэкона» Андрей Сизов. Но в этот раз дело не только в сезонном факторе. ЦБ очистил данные Росстата от сезонности – получилось, что в октябре яйца подорожали более чем на 5%, а в ноябре – еще на 9% самый быстрый в этом году месячный рост цены.

В этом году к обычным факторам добавились несколько негативных трендов, развивавшихся месяцами. Их совпадение вкупе с внимание медиа к проблеме и ажиотажным спросом довели к началу декабря закупочные цены в Москве до 120 рублей за десяток яиц с 75-80 руб. двумя месяцами ранее. А это значит, что сейчас на полке магазина тот же десяток стоит около 130 руб.

В среднем по стране, по данным Росстата, яйца с начала года подорожали более, чем на 40%. Средняя цена десятка яиц в магазине, по данным «Совэкона», превысила 100 руб.

Прирост цены на яйцо на 40-50% с середины до конца года – довольно обычная история уже много лет подряд, отмечает Сизов. В начале зимы сокращается предложение – в холодное время нужно больше электроэнергии, дороже корма, а спрос растет: хозяйки делают запасы для новогоднего «Оливье», продолжает Сизов. В первой половине следующего года цены обычно довольно заметно падают.

Особенность этого года – производство падало, а спрос рос быстрее обычного. Чуть раньше яиц ускорился рост цен на мясо, в том числе курятину (более чем на 30% с начала года). Поэтому массовый потребитель переключился на самый дешевый белок, рассуждает Сизов. Депутат Госдумы и бывший птицевод Сергей Лисовский добавляет к этому рост спрос на яичный порошок для армии.

Предложение начало снижаться в июне, когда оптовые цены были 52-53 руб. за десяток – с весеннего пика в 4,3 млрд яиц в месяц примерно до 3,7 млрд. А потом началось падение и к уровню прошлого года: в октябре куры снесли на 1,3% яиц меньше, чем годом ранее.

Себестоимость яиц резко выросла из-за обвала рубля, роста тарифов и кадрового кризиса. Производство российского яйца достаточно сильно зависит от импорта: кормовые премиксы, антибиотики и т д поступают из-за рубежа, отмечает экономист Игорь Липсиц.

Значительную долю (около 30%) в производстве продукта занимают энергетические расходы (газ, электричество), которые не первый год дорожают, сказываются повышение цен на корма для птиц и на оборудование — эта статья расходов больше всего зависит от импорта и курса валют, а рубль в этом году падал, напоминает гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

Еще 15-20% в затратах приходится на зарплаты сотрудников, и бизнес был вынужден их поднимать в связи с нехваткой рабочих рук, продолжает он. Крупнейшая в России птицефабрика «Синявинская» еще летом предупреждала о рисках сбоев в поставках из-за нехватки почти трети персонала на фоне оттока мигрантов, напоминает Федяков. В то время граждане среднеазиатских республик начали массово покидать Россию из-за девальвации. Представители диаспор в августе предполагали, что число трудовых мигрантов в России может сократиться на 30%.

К зиме энергозатраты стали выше, а все остальные проблемы только усугубились, резюмирует Федяков.

Золотые яйца

Первой реакцией, как водится, стали запреты и окрики. Власти некоторых регионов начали ограничивать продажу яиц – как, например, сделали в Белгородской области. Ритейлеры начали продавать яйца поштучно, и на проблему обратили внимание Федеральная антимонопольная служба и Генпрокуратура.

ФАС рекомендовала крупным ритейлерам ограничить наценку на яйца 5%. Ритейлеры недоумевают: наценка и так минимальна, ведь яйца относятся к категории социальных продуктов. «Обвинения в том, что магазины наживаются на высоком спросе несправедливы – наценка так и остается низкой, просто большинство сетей вынуждено убрать акции, во время которых снижали цены на яйца так, чтобы на полке обязательно были упаковки ценою по 70-80 рублей за десяток – а сейчас это совсем не выгодно», – рассказывает менеджер крупной московской сети супермаркетов.

С начала декабря цены на яйцо стабильны, по оценке собеседников The Moscow Times: спрос и предложение снова в балансе. Вот только установится он на высоком уровне. К 3 декабря, по данным мониторинга цен, отпускная цена в Москве на десяток яиц категории С1 составила 120 руб. А на полках крупных розничных сетей минимальные цены на яйца колебались от 94 рублей в «Ленте» до 118 руб. во «Вкусвилле». В Санкт-Петербурге отпуская цена – 106 руб., а минимальная цена на полке — от 85 до 119 руб. (в «Азбуке вкуса»).

В декабре цены на яйца не будут расти, уверяет гендиректор «Росптицесоюза» Галина Бобылева. Но на уровень 70 рублей за десяток они вряд ли вернутся, сходятся в мнении производители, эксперты и ритейлеры. Наконец-то цены на яйцо справедливы, радуются производители.

У Росстата иные данные: за неделю, завершившуюся 11 декабря, розничные цены на яйца в России подскочили еще на 4,55%. Генпрокурор Игорь Краснов 8 декабря поручил провести проверку по факту необоснованного завышения цен на куриные яйца.

Где взять яйца

Быстро увеличить производство не получится. Российские производители не могут это сделать даже в ответ на рост спроса, говорила заместитель гендиректора Российского птицеводческого союза («Росптицесоюза») Елена Степанова. Отрасль уже несколько лет работает на грани рентабельности, зарабатывая в лучшем случае 10%, льготных кредитов хватило только на первое полугодие, и после повышения ключевой ставки (а с ней и кредитов) пришлось остановить даже те немногие проекты по развитию, что были запланированы, объясняла она.

За последние 10 лет в России закрылось или обанкротилось 60 яичных фабрик и 7 было перепрофилировано в бройлерные производства, рассказывал Лисовский. Это минус примерно 4,5 млрд яиц в год – почти 10% от производства в стране.

Власти рассчитывают стабилизировать цены за счет импорта: 13 декабря правительство поддержало обнуление пошлины на ввоз заграничных яиц (сейчас она 15%). Несколькими днями ранее Россельхознадзор разрешил поставки яиц с 17 турецких фабрик, а еще у четырех эти разрешения уже были. Турция готова обеспечить Россию яйцами в полном объеме, поставки уже начались, уверяет глава Союза производителей яиц Ибрагим Афйон. По его словам, три предприятия уже начали поставки. Минсельхоз рассчитывает на поставки не только из Турции, но и из Азербайджана. Действовать нулевая ставка начнет только с 1 января (до 30 июня).

«Правительство резко забыло про режим импортозамещения, когда появилась необходимость резко увеличить предложение продукта — и в итоге мы прошли долгий путь от «ножек Буша» (американские куриные окорочка, поставлявшиеся в Россию в начале 1990-х – ТМТ) до» «яиц Эрдогана», — комментирует Липсиц.

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