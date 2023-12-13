Циклон «Ваня» идет на Беларусь

Циклон «Ваня» идет на Беларусь1
- 13.12.2023, 23:07
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Ожидаются сильные снегопады.
На Беларусь 14 декабря 2023 года идет циклон «Ваня» с сильными снегопадами.
Циклон сформировался над Молдовой, двигается он на северо-восток, по направлению к Беларуси.
Белгидромет уже предостерег белорусов: на 14 декабря объявлен оранжевый уровень опасности — по юго-востоку республики ожидается сильный снег.
Дальше «Ваня» пойдет в сторону Москвы, 15 декабря в столице России ожидается сильная метель, выпадет до трети маячной нормы осадков, а высота снежного покрова увеличится до 45-50 см.