Странный поворот Лаврова Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

14.12.2023, 9:13

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Россия деградировала до склада хранения китайских авто.

Изложенная ниже история показательна. Во что превратили страну Путин и его подчиненные. С их ложью о западных странах, «импортозамещении», «поворотом на восток» и т.п.

До начала Путиным, Лавровым и другими их украинской спецоперации, в Калуге работал завод Volkswagen, давал людям работу. После 24 февраля Volkswagen по понятным причинам нашу страну покинул. Из-за Путина, Лаврова и других.

Что на бывшем заводе Volkswagen теперь? Массовые увольнения. «За последние два месяца с завода под давлением администрации уволились 1,3 тыс. сотрудников - более 30% общей штатной численности».

Фактически, по информации профсоюза, вынуждают увольняться. Символ происходящего: «Немецкое оборудование в цехах «распиливают болгарками», а освободившиеся площади используют как склады для автомобилей китайского производства».

Вот вам «поворот на восток» Путина и Лаврова. Вместо производства технологичных машин в России российскими рабочими и управляющими, уничтожить технологии и превратить предприятие в склад для «играющих во второй лиге» китайских автомобилей. Рабочих куда? Сторожами нанять?

И так происходит, как мы понимаем, везде, откуда ушел иностранный бизнес, деградация во всем - от производства автомобилей до бывшего «Макдональдс», какой-нибудь «Вкусно и точка».

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