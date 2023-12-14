Воспользовались учетной записью сотрудника: в «Киевстаре» раскрыли новые подробности взлома 4 14.12.2023, 10:26

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Как хакерам удалось обойти киберзащиту украинского оператора.

Президент украинской компании «Киевстар» Александр Комаров рассказал, как хакерам удалось обойти киберзащиту оператора. Для этого они использовали скомпрометированную учетную запись одного из сотрудников компании.

Об этом Комаров сказал в среду, 13 декабря, в эфире телемарафона «Єдині новини». Он подчеркнул: нужно признать, что эта атака пробила защиту оператора.

«Это произошло, поскольку была скомпрометирована учетная запись одного из сотрудников. Враг смог попасть внутрь инфраструктуры компании. Насчет этого ведется следствие», – отметил Комаров.

Он отметил, что в любой организации могут найтись люди, которые «условно наводят российские ракеты или отдают свои пароли, потому что хорошо работает социальный инжиниринг».

По словам президента компании, «Киевстар» использовал для защиты от киберугроз самые современные технологии. Только с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оператор отразил около 500 вражеских кибератак.

Ранее Комаров сообщил, что эта атака на «Киевстар» стала самой масштабной в истории. Она была ориентирована на ядро сети и инфраструктуру.

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