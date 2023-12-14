«Где Статкевич?»: Евродепутаты требуют от режима показать лидера белорусской оппозиции 14.12.2023, 10:57

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Более 300 дней ничего неизвестно о судьбе политзаключенного.

13 января во время пленарной сессии в Страсбурге депутаты Европейского парламента обсудили ситуацию вокруг лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича, о котором уже более 300 дней нет никаких известий, сообщает корреспондент сайта Charter97.org.

«Это зло должно прекратиться. Еврпопейский союз должен продолжать усиливать санкции против Лукашенко и его приспешников», — сказала евродепутат от Словакии Мириам Лексманн и поименно перечислила белорусских политзаключенных, о которых нет долгое время нет никаких известий: Николай Статкевич, Виктор Бабарико, Сергей Тихановский, Мария Колесникова, Игорь Лосик, Павел Северинец.

Глава делегации по Беларуси Юозас Олекас заявил: «Абсолютно неприемлемо, что о Николае Статкевиче нет никаких новостей на протяжении 307 дней». Он призвал усилить санкции против режима Лукашенко.

«Белорусские политзаключенные рассчитывают на нас, на то, что мы будем бороться против соучастника путинских военных преступлений, трусливого диктатора Лукашенко. Это означает, что ЕС должен делать больше. Почему еще не все лукашенковские компании и дружки в санкционных списках?!» — сказал евродепутат от Нидерландов Тейс Реутен .

Призывали к новым санкциям против режима Лукашенко парламентарии Эвин Инцир (Швеция) и Станислав Полчак (Чехия).

Европутат от Германии Виола фон Крамон и евродепутат от Португалии Изабель Сантос рассказали о ситуации с активисткой гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полиной Шарендо-Панасюк. Виола фон Крамон напомнила слова Полины: «Беларусь обязательно будет свободной, но для этого нужно бороться, не опускать руки».

Бывшая министр иностранных дел Польши Анна Фотыга сравнила происходящее в Беларуси с военным положением в Польше 80-ых годов: «Прошло 42 года, а методы все те же. Где Николай Статкевич? Где другие? Я кричу во весь голос: все политзаключенные должны быть безо всяких условий освобождены! Сейчас!»

Ранее главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина потребовала от белорусских властей опровергнуть полученную от нескольких источников информацию о возможной смерти в тюрьме лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича.

«Покажите Николая Статкевича, если он жив, его самому близкому и родному человеку — Марине Адамович. Разрешите им свидание или хотя бы видеозвонок!

В противном случае ваше молчание будет означать, что источники правы и на совести Лукашенко и его карателей смерть еще одного политзаключенного», — заявила Наталья Радина.

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