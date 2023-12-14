Феерическая тупость 2 Александр Невзоров

14.12.2023, 11:06

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Россия — одна из самых битых стран мира.

Конечно, России очень повезло с пропагандистами. Они феерически тупые.

Уморительны и все их аргументы.

Где вообще администрация Путина набрала этот сброд?

Ни черта не умеют.

Захлеб «про подводные лодки» и способность русского народа радостно жрать кору и крыс во имя «величия державы» — уже многократно «не сработал».

Весь этот пафос давно не заходит даже провинциальным ханырикам, не говоря о более развитой публике.

Восторги «о лодках» — пример наивности и профнепригодности.

Предполагается, что АПЛ как-то влияют на ситуацию и что они-то и «защитят страну».

Отнюдь.

У СССР, в 91 году таких хреновин было еще больше, чем у путинского режима. ( 33 штуки РТМ и 12 -670 М.)

Это никак не помешало за сутки укокошить «красную империю».

Не спасут АПЛ и «русский мир» Путина.

Он лопнет еще быстрее и трагичнее ,чем СССР.

Аргументик про «пожирание коры», готовность русских облачиться в шкуры и подтираться борщевиком, тоже, несколько устарел.

Его возглашали все, начиная с Мисюри и Филофея (авторы сказок о «Третьем Риме») и кончая пузатым проханычем.

«Русский народ перебьется, он уйдет из городов в поля, в леса. Будет собирать грибы, ягоды, орехи — русский народ готов в минуту больших печалей превратиться в народ-бурундук, народ-хомяк, он будет запасать на зиму всякие корешки, всякие луковки», — Александр Проханов, писатель, 25.03.2022

Следует понимать, что готовность народа к одичанию и деградации — не сила, а проклятье, гарантирующее России только вечное поражение и позор.

Как справедливо отмечал тов. Сталин:

«История России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все - за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно».

Напомню, что Россия — одна из самых битых стран мира.

Ей пришлось «проглотить» позорные поражения в десятках войн и ключевых сражений. Она принимала кровавые оплеухи от всех своих соседей.

В знамена России многократно сморкались поляки, турки, шведы, монголы ,англичане и т.д.

На ее счету - глобальный срам проигрыша в Советско-польской, Первой мировой, Крымской, Афганской, Ливонской, Японской, Чеченской и других войнах.

Ее относительная удача во II Мировой — результат лендлиза и мощи союзников.

Сейчас бы РФ не пыжиться «про лодки», а готовиться к очередному поражению и думать, как объясняться с собственным населением, которое рано или поздно узнает о полной бессмысленности и беспричинности войны с Украиной.

Александр Невзоров, t.me

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